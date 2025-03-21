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Ankara'da binlerce yurttaş Güvenpark'a yürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı Ankara’da eylemler üçüncü gününde sürüyor. Sendikalar ve demokrasi bileşenleri, Güvenpark’ta sokağa çıkma çağrısında bulundu. Üniversiteliler de forumların ardından Güvenpark'a yürüyüşe geçti.

Güncel
  • 21.03.2025 20:32
  • Giriş: 21.03.2025 20:32
  • Güncelleme: 21.03.2025 21:29
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da binlerce yurttaş Güvenpark'a yürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınmasına karşı Ankara’da eylemler üçüncü gününde sürüyor.

Birçok sendika, örgüt ve parti saat 20.30’da Güvenpark’ta toplanma çağrısı yaptı. Kurumlar, kentin çeşitli noktalarından yürüyerek Güvenpark’a geçecek.

ÜNİVERSİTELİLER GÜVENPARK'A YÜRÜYOR

ODTÜ’lüler dün yaptıkları eylem sırasında tüm üniversitelilere boykot örgütleme çağrısında bulunmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler ODTÜ’nün boykot çağrısına kulak verdi. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yaptıkları forumlar ardından Güvenpark’a gideceklerini duyurdu.

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