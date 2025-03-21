Ankara'da binlerce yurttaş Güvenpark'a yürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınmasına karşı Ankara’da eylemler üçüncü gününde sürüyor.

Birçok sendika, örgüt ve parti saat 20.30’da Güvenpark’ta toplanma çağrısı yaptı. Kurumlar, kentin çeşitli noktalarından yürüyerek Güvenpark’a geçecek.

ANKARA | Yurttaşlar, polis barikatını aşarak Güvenpark'a yürümeye devam ediyorhttps://t.co/rtzxvztKTf pic.twitter.com/up4O42jYGM — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025

ÜNİVERSİTELİLER GÜVENPARK'A YÜRÜYOR

ODTÜ’lüler dün yaptıkları eylem sırasında tüm üniversitelilere boykot örgütleme çağrısında bulunmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler ODTÜ’nün boykot çağrısına kulak verdi. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yaptıkları forumlar ardından Güvenpark’a gideceklerini duyurdu.