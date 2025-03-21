Ankara'da binlerce yurttaş Güvenpark'a yürüyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı Ankara’da eylemler üçüncü gününde sürüyor. Sendikalar ve demokrasi bileşenleri, Güvenpark’ta sokağa çıkma çağrısında bulundu. Üniversiteliler de forumların ardından Güvenpark'a yürüyüşe geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınmasına karşı Ankara’da eylemler üçüncü gününde sürüyor.
Birçok sendika, örgüt ve parti saat 20.30’da Güvenpark’ta toplanma çağrısı yaptı. Kurumlar, kentin çeşitli noktalarından yürüyerek Güvenpark’a geçecek.
ANKARA | Yurttaşlar, polis barikatını aşarak Güvenpark'a yürümeye devam ediyorhttps://t.co/rtzxvztKTf pic.twitter.com/up4O42jYGM— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025
ÜNİVERSİTELİLER GÜVENPARK'A YÜRÜYOR
ODTÜ’lüler dün yaptıkları eylem sırasında tüm üniversitelilere boykot örgütleme çağrısında bulunmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler ODTÜ’nün boykot çağrısına kulak verdi. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yaptıkları forumlar ardından Güvenpark’a gideceklerini duyurdu.