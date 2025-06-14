Ankara'da bir çocuk, babasını bıçakla öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, babasını bıçakla öldürdü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat D. (55) ile 17 yaşındaki oğlu Y.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, babasını boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nihat D'nin cansız bedeni otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince Y.D. gözaltına alındı.