Ankara'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını metro istasyonu önünde öldürdü!

Ankara'da bir kadın, silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Döne B. (44), Sıhhiye Metro İstasyonu girişinde, boşanma aşamasında olduğu belirtilen Cafer B. tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Döne B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cafer B. ise polislerce gözaltına alındı.