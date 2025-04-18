Ankara'da bir erkek, evli olduğu kadını bıçakladı!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yabancı asıllı M.A.M . isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı evli olduğu I.A'yı boğazından bıçakladı. I.M, hastaneye kaldırılırken M.A.M. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Ankara’da bir erkek, tartışma yaşadığı evli olduğu kadını bıçakla yaraladı.
Olay, 16 Nisan akşamı Çankaya’daki bir yufka dükkanında meydana geldi. Yabancı asıllı I.M ve evli olduğu M.A.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında M.A.M, I.A'yı boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan saldırgan M.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.