Ankara'da bir erkek, evli olduğu kadını bıçakladı!

Ankara’da bir erkek, tartışma yaşadığı evli olduğu kadını bıçakla yaraladı.

Olay, 16 Nisan akşamı Çankaya’daki bir yufka dükkanında meydana geldi. Yabancı asıllı I.M ve evli olduğu M.A.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında M.A.M, I.A'yı boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan saldırgan M.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.