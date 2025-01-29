Ankara'da bir evde doğalgaz patlaması : 1 yaralı
Ankara'da bir evde doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle evde de hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğalgaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 3 katlı binada Hüseyin Kaygı'ya ait dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Kaygı, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.