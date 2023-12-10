Ankara'da bir kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir erkek, boşandığı kadına taksinin içinde bıçakla saldırdı. Saldırıya maruz bırakılan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, boşandığı erkek tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İmrahor Caddesi'nde, E.A, boşandığı M.A'ya bir taksinin içinde bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
E.A, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.
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