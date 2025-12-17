Ankara'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi!

Ankara'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Olay, Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Sevgi Özdemir ve evli olduğu Yasin Özdemir arasınbda henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı.

Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, katil Yasin Özdemir'in "en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini" söyledi.