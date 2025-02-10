Ankara'da bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

Ankara'da cinnet getirdiği öne sürülen bir kadın, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncel 10.02.2025 13:44 Giriş: 10.02.2025 13:44

Güncelleme: 10.02.2025 13:50 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA