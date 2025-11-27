Ankara'da bir kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tarafından öldürüldü!

Ankara'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda Fuat Y. (51) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Fuat Y. tabancayla Nurselen Gülaçtı'yı başından vurdu. Nurselen Gülaçtı olay yerinde hayatını kaybetti.

Fuat Y, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu.

Fuat Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.