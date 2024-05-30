Ankara'da bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından katledildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam saatlerinde S.D. isimli kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı S.Ö. isimli ayrıldığı erkek tarafından katledildi. S.Ö. daha sonra aynı silahla intihar ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da S.Ö. isimli erkek, ayrıldığı S.D. isimli kadını tabancayla öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesinde yer alan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.

İddialara göre, S.Ö, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, ablasının evinde kalan S.D’nin (45) yanına geldi.

S.Ö, hakkındaki şikayeti geri çekmesini istedi. S.D’nin bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö. yanında getirdiği tabancayla S.D’yi öldürdü.

S.Ö. daha sonra intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen S.D. ile S.Ö.’nün cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öldürülen S.D.’nin olaydan önce birkaç kez cep telefonu üzerinden ‘Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ni (KADES) kullandığı, evin önüne gelen polislere ise “Uygulamayı yanlışlıkla kullandım” dediği öne sürüldü.