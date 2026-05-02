Ankara'da bir kişi aracında ölü bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde boş arazide park halinde olan otomobilde sürücü İsmet Bali'nin cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
İmamhüseyin Mahallesi'ndeki boş arazide park halinde bulunan otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü İsmet Bali'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.