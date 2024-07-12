Ankara'da bir kişi canlı yayında yanlışlıkla kendini vurdu: Durumu ağır
Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahla yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahla yanlışlıkla kendisini başından vurdu.
Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.
Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.