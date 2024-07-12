Ankara'da bir kişi canlı yayında yanlışlıkla kendini vurdu: Durumu ağır

Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahla yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güncel 12.07.2024 10:59 Giriş: 12.07.2024 10:59

Güncelleme: 12.07.2024 11:02 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA