Ankara'da bir kişi, yavru köpeği dirgenle öldürdü

Meclis'te kabul edilen 'katliam yasası'yla ilgili tepkiler sürerken Ankara'da sokakta bulunan yavru köpeği dirgen ile öldüren S.M.A. isimli kişi gözaltına alındı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özkan, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu S.M.A. isimli şahıs Ankara Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aleti dirgenle defalarca vurarak hayvanı öldürüyor. Polatlı Kaykamlığı'ndan gereğini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik, adli makamlarca gereken işlemler sürüyor" denildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, köpeği öldüren kişinin "Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için" dediği duyuldu.