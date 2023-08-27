Ankara'da bir markette çıkan yangın hasara neden oldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan market kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alacaatlı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alt katında lastik satış mağazası bulunan marketteki yangının büyüyerek çevreye sıçraması ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle tanker ve köpük aracı da sevk edildi.

Yangın, Çankaya ve Gölbaşı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Marketin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.