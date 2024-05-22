Ankara'da bir otomobil sürücüsü, yol kenarındaki köpeği ezdi

Ankara'da yol kenarında uyuyan bir köpek, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Veterinere götürülen köpek öldü. Sürücü ise köpeği fark etmediğini belirtirken hayvansever yurttaşlar olay nedeniyle şikayetçi olduğunu söyledi.

Ankara’da yol kenarında uyurken üzerinden otomobil geçen köpek öldü.

Olay, 18 Mayıs günü Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir otomobil, yol kenarında uyuyan bir köpeği ezdi.

Yaralanan köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise köpeği fark etmediğini söyledi.

Olayla ilgili konuşan hayvansever Tuğçe Aydoğdu, "Sokakta baktığımız bir köpekti. Sürücü ezip geçti üzerinden. Yapan kişi özür dileme ya da bir işlemde de bulunmadı. ‘Bir sıkıntı oldu. Tekerim yarıldı’ dediler. 70 kiloluk köpeği görmemelerine imkan yok. Üzerinden geçen kişi kozalak sanmış. Sesini duymadığını söylemiş. Madem ki böyle bir şey oldu, gelip özür dilemesi gerekiyordu. Orada bir çocuk da olabilirdi. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi.