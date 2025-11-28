Giriş / Abone Ol
  • 28.11.2025 17:42
Kaynak: DHA
Ankara'da bitkin bulunan gri balıkçıl bakıma alındı

Gizem CENGİL/ANKARA, (DHA)-ANKARA'da bitkin halde bulunan gri balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerince bakıma alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan gri balıkçıl, DKMP Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gri balıkçıl, ilk kontrollerinin ardından bakımı için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Balıkçıl, yapılan bakım sonrası doğaya salınacak. (DHA)

