Ankara'da bombalı saldırı girişimi: 2 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirterek, "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi. Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur" dedi.

"Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" diyen Yerlikaya, "Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı.

Olayla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA GENİŞ ÇAĞLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" diyen Tunç, şunları söyledi:

"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.



Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 1, 2023

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde gerçekleşen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

