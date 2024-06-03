Ankara'da boş arazide erkek cansız bedeni bulundu

Ankara'da boş bir arazide erkek cansız bedeni bulundu. Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki boş bir arazide erkek cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazide yatar haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.