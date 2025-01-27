Ankara'da bu hafta hava nasıl olacak? Hafta sonu yağış bekleniyor mu? (27 Ocak - 2 Şubat)

Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara için yağış var mı? Ankara için yarınki hava durumu nedir? Ankara hava durumu 5 günlük, Ankara hava durumu 7 günlük nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Ankara için haftalık (27 Ocak - 2 Mart) haca durumu tahminlerine bakalım:

MGM verilerine göre, Ankara'da bugün hava (27 Ocak) en düşük 2, en yüksek 12 derece olacak. Havanın sisli olması bekleniyor. Ankara'da yarın da havanın sisli olması bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:

Ankara'da önümüzdeki 5 günde yağış beklenmiyor. Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:

27 Ocak Pazartesi: 2 / 12 (Sisli)

2 / 12 (Sisli) 28 Ocak Salı: 1 / 12 (Sisli)

1 / 12 (Sisli) 29 Ocak Çarşamba: 2 / 13 (Sisli)

2 / 13 (Sisli) 30 Ocak Perşembe: 2 / 14 (Sisli)

2 / 14 (Sisli) 31 Ocak Cuma: 3 / 14 (Az bulutlu, açık)

ANKARA'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre, Ankara'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara'da hava durumu tahminlerindeki değişim, güncellenerek haberimize eklenecektir.