Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ankara’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinden itibaren kent merkezindeki bazı cadde ve bulvarlar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyeti, Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik ve GMK Bulvarı başta olmak üzere çok sayıda noktada çift yönlü kapatma uygulandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, bugün saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.