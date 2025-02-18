Ankara'da bugün hava nasıl? 18 Şubat 2025 Ankara ilçelere göre hava
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da etkisini gösteriyor. Peki bugün Ankara'da hava nasıl? Ankara'da hangi ilçelerde kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat 2025 Salı Ankara tüm ilçelerin günlük hava durumu haberimizde.
Ankara'da 18 Şubat 2025 Pazar günü havanın genel olarak çok bulutlu olması ve aralıklı yağış görülmesi bekleniyor. Bazı ilçelerde yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı gözlemlenecek. Şehrin farklı noktalarında hava sıcaklıkları da değişiklik gösterecek.
ANKARA İLÇELERİNDE HAVA DURUMU
- Ankara Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklığı: 8°C
- Akyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 7°C
- Altındağ: Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklık: 8°C
- Ayaş: Karla karışık yağışlı. Sıcaklık: 8°C
- Bala: Daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 5°C
- Beypazarı: Yağmur ve karla karışık yağış görülecek. Sıcaklık: 9°C
- Çamlıdere: İlçe genelinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık: 3°C
- Çankaya: Yağmur ve karla karışık yağışlı. Sıcaklık: 9°C
- Çubuk: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 9°C
- Elmadağ: Karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 9°C
- Etimesgut: Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 10°C
- Evren: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C
- Gölbaşı: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Sıcaklık: 8°C
- Güdül: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C
- Haymana: Soğuk hava etkili olacak. Sıcaklık: 7°C
- Kalecik: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 10°C
- Kahramankazan: Karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 9°C
- Keçiören: Yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 8°C
- Kızılcahamam: Kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık: 4°C
- Mamak: Yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 10°C
- Nallıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C
- Polatlı: Aralıklı yağış görülecek. Sıcaklık: 10°C
- Pursaklar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 9°C
- Sincan: Yağmurlu ve karla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 9°C
- Şereflikoçhisar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C
- Yenimahalle: Karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 10°C
18 Şubat 2025 tarihinde Ankara genelinde hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Kar yağışı beklenen Çamlıdere ve Kızılcahamam gibi yüksek rakımlı bölgelerde seyahat edeceklerin kış lastiği ve zincir kullanmaları tavsiye edilir.
Ankara'nın çeşitli ilçelerinde yağışın etkili olacağı bu gün, dışarıda vakit geçireceklerin yağmurluk veya şemsiye bulundurması önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde ve akşamüstü trafik yoğunluğu artabileceğinden, ulaşım planlarınızı buna göre yapmanız önerilir.