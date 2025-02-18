Ankara'da bugün hava nasıl? 18 Şubat 2025 Ankara ilçelere göre hava

Ankara'da 18 Şubat 2025 Pazar günü havanın genel olarak çok bulutlu olması ve aralıklı yağış görülmesi bekleniyor. Bazı ilçelerde yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı gözlemlenecek. Şehrin farklı noktalarında hava sıcaklıkları da değişiklik gösterecek.

ANKARA İLÇELERİNDE HAVA DURUMU

Ankara Merkez : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklığı: 8°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Akyurt : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 7°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Altındağ : Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklık: 8°C

: Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Ayaş : Karla karışık yağışlı. Sıcaklık: 8°C

: Karla karışık yağışlı. Bala : Daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 5°C

: Daha soğuk bir hava bekleniyor. Beypazarı : Yağmur ve karla karışık yağış görülecek. Sıcaklık: 9°C

: Yağmur ve karla karışık yağış görülecek. Çamlıdere : İlçe genelinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

: İlçe genelinde kar yağışı bekleniyor. Çankaya : Yağmur ve karla karışık yağışlı. Sıcaklık: 9°C

: Yağmur ve karla karışık yağışlı. Çubuk : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 9°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Elmadağ : Karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 9°C

: Karla karışık yağış etkili olacak. Etimesgut : Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 10°C

: Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Evren : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Gölbaşı : Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Sıcaklık: 8°C

: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Güdül : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Haymana : Soğuk hava etkili olacak. Sıcaklık: 7°C

: Soğuk hava etkili olacak. Kalecik : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 10°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Kahramankazan : Karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 9°C

: Karla karışık yağış bekleniyor. Keçiören : Yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 8°C

: Yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak. Kızılcahamam : Kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık: 4°C

: Kar yağışı etkili olacak. Mamak : Yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 10°C

: Yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak. Nallıhan : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Polatlı : Aralıklı yağış görülecek. Sıcaklık: 10°C

: Aralıklı yağış görülecek. Pursaklar : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 9°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sincan : Yağmurlu ve karla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 9°C

: Yağmurlu ve karla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Şereflikoçhisar : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 8°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yenimahalle: Karla karışık yağış etkili olacak. Sıcaklık: 10°C

18 Şubat 2025 tarihinde Ankara genelinde hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Kar yağışı beklenen Çamlıdere ve Kızılcahamam gibi yüksek rakımlı bölgelerde seyahat edeceklerin kış lastiği ve zincir kullanmaları tavsiye edilir.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde yağışın etkili olacağı bu gün, dışarıda vakit geçireceklerin yağmurluk veya şemsiye bulundurması önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde ve akşamüstü trafik yoğunluğu artabileceğinden, ulaşım planlarınızı buna göre yapmanız önerilir.