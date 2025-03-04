Ankara'da bugün hava nasıl olacak? 4 Mart 2025 Ankara'nın tüm ilçelerinde hava durumu

Vatandaşlar Ankara'da bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'nın ilçelerinde hava nasıl olacak? Bugün Ankara'da kar ya da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den Ankara için hava durumu bilgisi geldi.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

4 Mart 2025 Salı günü itibariyle Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ankara’da yağmur var mı? sorusunun cevabı da belli oldu. Bugün Ankara'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve Ankara’da hava kaç derece sorusunun yanıtı olarak en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C olacak.

ANKARA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı ilçelerde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. İşte ilçe ilçe Ankara hava durumu raporu:

Ankara – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Akyurt – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C. Altındağ – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Ayaş – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Bala – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 5°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 5°C. Beypazarı – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Çamlıdere – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Çankaya – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Çubuk – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Elmadağ – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C. Etimesgut – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Evren – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Gölbaşı – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C. Güdül – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Haymana – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 6°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 6°C. Kalecik – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Kahramankazan – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Keçiören – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Kızılcahamam – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C. Mamak – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Nallıhan – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

– Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Polatlı – Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

– Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Pursaklar – Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C.

– Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 7°C. Sincan – Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

– Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Şereflikoçhisar – Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

– Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Yenimahalle – Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Hava sıcaklıklarının gün boyunca yükselmesi bekleniyor. Ankara’da bugün dışarı çıkacak olanlar için hava nasıl olacak sorusuna yanıt olarak, serin ve hafif rüzgarlı bir hava hâkim olacağı için ince mont veya ceket giymek uygun olacaktır.