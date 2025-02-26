Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da yağış bekleniyor mu? 26 Şubat Ankara tüm ilçelere göre hava durumu

Ankara'da 26 Şubat 2025 günü hava nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre Ankara genelinde bugün çok bulutlu bir hava etkili olacak, ancak gün içerisinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah saatlerinde hava serin olacak, sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. İşte ilçelere göre detaylı Ankara hava durumu tahmini:

ANKARA GENEL HAVA DURUMU (26 ŞUBAT 2025)

Gökyüzü Durumu: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Sıcaklık: 3-10°C arasında

3-10°C arasında Ek Bilgi: Sabah saatlerinde hava serin, gün içinde az bulutlu

İLÇELERE GÖRE 26 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU

Akyurt: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 5°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 5°C. Altındağ: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C. Ayaş: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C. Bala: Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 4°C.

Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 4°C. Beypazarı: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 9°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 9°C. Çamlıdere: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 5°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 5°C. Çankaya: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C. Çubuk: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C. Elmadağ: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C. Etimesgut: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C. Evren: Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 6°C.

Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 6°C. Gölbaşı: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 5°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 5°C. Güdül: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 9°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 9°C. Haymana: Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 3°C.

Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 3°C. Kalecik: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 10°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 10°C. Kahramankazan: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C. Keçiören: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C. Kızılcahamam: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 4°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 4°C. Mamak: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C. Nallıhan: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 10°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 10°C. Polatlı: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7°C. Pursaklar: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C. Sincan: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C.

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C. Şereflikoçhisar: Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 5°C.

Parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sıcaklık 5°C. Yenimahalle: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C.

ANKARA’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Ankara’da hava genel olarak çok bulutlu başlayacak, ancak gün ilerledikçe parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sabah saatlerinde serin bir hava varken, gün içinde sıcaklıklar hafif artacak.