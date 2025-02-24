Ankara'da bugün kar yağacak mı? Tüm ilçelere göre Ankara hava durumu (24 Şubat 2025)

Soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına alırken, Ankara'da bugün havanın nasıl oalcağı merak ediliyor. Peki bugün Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'nın ilçelerinde hava durumu nasıl olacak? Tüm detaylar şöyle:

24 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor, ancak sıcaklıklar düşük seviyelerde seyredecek. İşte Ankara'nın tüm ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu Günlük en düşük sıcaklık: -3°C

-3°C Günlük en yüksek sıcaklık: 3°C

İLÇELERE GÖRE ANKARA HAVA DURUMU (24 ŞUBAT 2025)

Ankara: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Akyurt: -1°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C, parçalı ve çok bulutlu Altındağ: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Ayaş: 2°C, parçalı ve çok bulutlu

2°C, parçalı ve çok bulutlu Bala: -2°C, parçalı ve çok bulutlu

-2°C, parçalı ve çok bulutlu Beypazarı: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Çamlıdere: -2°C, parçalı ve çok bulutlu

-2°C, parçalı ve çok bulutlu Çankaya: 0°C, parçalı ve çok bulutlu

0°C, parçalı ve çok bulutlu Çubuk: -1°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C, parçalı ve çok bulutlu Elmadağ: -1°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C, parçalı ve çok bulutlu Etimesgut: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Evren: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Gölbaşı: -1°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C, parçalı ve çok bulutlu Güdül: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Haymana: -2°C, parçalı ve çok bulutlu

-2°C, parçalı ve çok bulutlu Kalecik: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Kahramankazan: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Keçiören: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Kızılcahamam: -3°C, parçalı ve çok bulutlu

-3°C, parçalı ve çok bulutlu Mamak: 0°C, parçalı ve çok bulutlu

0°C, parçalı ve çok bulutlu Nallıhan: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Polatlı: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Pursaklar: 0°C, parçalı ve çok bulutlu

0°C, parçalı ve çok bulutlu Sincan: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C, parçalı ve çok bulutlu Şereflikoçhisar: -1°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C, parçalı ve çok bulutlu Yenimahalle: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

ANKARA'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Bugün Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde hava oldukça soğuk olacak. Sıcaklıklar gün içinde en fazla 3 dereceye kadar yükselecek.

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