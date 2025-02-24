Ankara'da bugün kar yağacak mı? Tüm ilçelere göre Ankara hava durumu (24 Şubat 2025)
Dondurucu soğuklar Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Peki bugün Ankara'da hava nasıl? Yenimahalle'de, Mamak'ta, Çankaya'da, Çubuk'ta, Etimesgut'ta, Keçiören'de kar yağacak mı? Tüm ilçelere göre 24 Şubat 2025 Ankara hava durumu haberimizde.
Soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına alırken, Ankara'da bugün havanın nasıl oalcağı merak ediliyor. Peki bugün Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'nın ilçelerinde hava durumu nasıl olacak? Tüm detaylar şöyle:
24 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor, ancak sıcaklıklar düşük seviyelerde seyredecek. İşte Ankara'nın tüm ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:
- Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu
- Günlük en düşük sıcaklık: -3°C
- Günlük en yüksek sıcaklık: 3°C
İLÇELERE GÖRE ANKARA HAVA DURUMU (24 ŞUBAT 2025)
- Ankara: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Akyurt: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Altındağ: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Ayaş: 2°C, parçalı ve çok bulutlu
- Bala: -2°C, parçalı ve çok bulutlu
- Beypazarı: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çamlıdere: -2°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çankaya: 0°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çubuk: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Elmadağ: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Etimesgut: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Evren: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Gölbaşı: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Güdül: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Haymana: -2°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kalecik: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kahramankazan: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Keçiören: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kızılcahamam: -3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Mamak: 0°C, parçalı ve çok bulutlu
- Nallıhan: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Polatlı: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Pursaklar: 0°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sincan: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Şereflikoçhisar: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
- Yenimahalle: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
ANKARA'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Bugün Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde hava oldukça soğuk olacak. Sıcaklıklar gün içinde en fazla 3 dereceye kadar yükselecek.
ANKARA HAVA DURUMU İÇİN ÖNERİLER
- Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini göstereceğinden kalın kıyafetler tercih edilmelidir.
- Yağış beklenmediği için şemsiye veya yağmurluk gerekli değildir.
- Rüzgarın etkisi düşük olacak ancak açık alanlarda hafif esinti hissedilebilir.