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Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 9 gözaltı

Ankara’da 'Bul karayı al parayı’ oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 16.01.2025 08:59
  • Giriş: 16.01.2025 08:59
  • Güncelleme: 16.01.2025 09:01
Kaynak: DHA
Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 9 gözaltı
Fotoğraf: DHA

Ankara'da 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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