Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 9 gözaltı
Ankara’da 'Bul karayı al parayı’ oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Ankara'da 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.