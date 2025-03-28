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Ankara'da Büyük Üniversite Buluşması: Söz bizim, gelecek bizim!

İBB'ye yönelik operasyonun ardından yargısal sürece tepki gösteren yurttaşlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurmaya devam ediyor. Ankara'da, "Söz bizim, gelecek bizim" diyen üniversite öğrencileri, "Büyük Üniversite Buluşması" için Seğmenler Parkı’nda toplanmaya başladı.

Güncel
  • 28.03.2025 16:56
  • Giriş: 28.03.2025 16:56
  • Güncelleme: 28.03.2025 17:16
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da Büyük Üniversite Buluşması: Söz bizim, gelecek bizim!
Fotoğraf: BirGün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleriyle devam ediyor.

Ankara’da üniversite öğrencileri, hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için "Büyük Üniversite Buluşması" gerçekleştiriyor.

"Söz bizim, gelecek bizim" diyerek çağrı yapan üniversiteliler, Seğmenler Parkı’nda toplanmaya başladı.

Güncellenecek...

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