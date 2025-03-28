Ankara'da Büyük Üniversite Buluşması: Söz bizim, gelecek bizim!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleriyle devam ediyor.

Ankara’da üniversite öğrencileri, hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için "Büyük Üniversite Buluşması" gerçekleştiriyor.

"Söz bizim, gelecek bizim" diyerek çağrı yapan üniversiteliler, Seğmenler Parkı’nda toplanmaya başladı.

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