Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi

Ajans Haberleri
  • 20.12.2023 12:38
  • Giriş: 20.12.2023 12:38
  • Güncelleme: 20.12.2023 12:38
Kaynak: DHA
Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı.

Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. 10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 