Ankara'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Osman K. (29) idaresindeki 34 FIT 411 plakalı otomobil, Çubuk-Karagöl kara yolu Karaman Mahallesi mevkisinde, Berat K'nin (24) kullandığı 06 KID 79 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile S.K, C.T.K, T.A. ve B.K.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.