Ankara'da çatışma: Jandarmaya ateş açan şahıs yaralı yakalandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde dur ihtarına uymayan şahıs jandarma ekiplerine ateş edip kaçtı. Kaçan şahıs jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 22.00 sıralarında Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma kontrol noktasında, jandarma ekiplerine ateş ederek kaçmaya başladı.

Dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, bir süre araçta kaçtıktan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında jandarma ekipleri tarafından Kemalpaşa Mahallesi Altıntaş Caddesi vurulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.