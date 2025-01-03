Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 904 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 904 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 27 Aralık 2024 ile 2 Ocak tarihleri arasında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 25, 5 yıla kadar hapis cezası olan 271 ve ifadeye yönelik aranan 588 kişi yakalandı.