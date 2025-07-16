Ankara'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yakuphasan Mahallesi'nde gece saatlerinde Erol Özyiğit'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan Adem Özyurt'a ait eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 ev hasar gördü.