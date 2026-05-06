Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Ankara’da “Çirkinler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün esnaf ve iş insanlarını tehdit ederek haraç topladığı, iş yerlerini kurşunladığı ve korkutma amaçlı görüntüler paylaştığı öne sürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Suç örgütü üyelerinin, esnafı ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, çektikleri görüntüleri korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi.
Şüphelilerin olayda kullandığı silahları ise metruk bir arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi.
Operasyon kapsamında 4 olaya karışan 5 suç örgütü üyesi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.