Ankara'da çöplükten binalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir sokakta çöplükte çıkan ve ardından binalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Zübeyde Hanım Mahallesi Gevrek Sokak'ta bulunan bir dükkanın önündeki karton ve çöp atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartonların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, önce yakında bulunan hurdalıklara daha sonra da çevredeki metruk binalar ile gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Altındağ İstasyonundaki itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da takviye ekip yönlendirildi.

Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.