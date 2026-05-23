Ankara'da damperi açık ilerleyen tır üst geçidi yıktı
Ankara'da damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı. Seyir halinde bulunan 2 aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: AA
Ankara'nın Altındağ ilçesinde damperi açık şekilde seyreden tır üst geçide çarparak yıkılmasına neden oldu.
Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı.
Yolda seyir halinde bulunan 2 aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin kapanan yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor.