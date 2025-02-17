Ankara'da deprem: Kandilli ve AFAD'dan farklı ölçümler

Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ ETİMESGUT

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Ankara'nın Etimesgut ilçesi olduğunu bildirdi. Kandilli erilerine göre 3,4 büyüklüğündeki deprem 5 km derinlikte meydana geldi.

BİR OKUL TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan depremin ardından Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, saat 13.20'de meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İlimizde bugün saat 13:20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur. — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 17, 2025

MANSUR YAVAŞ: OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu an itibarıyla kendilerine olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.