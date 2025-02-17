Ankara'da deprem: Kandilli ve AFAD'dan farklı ölçümler
AFAD verilerine göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.20'de meydana gelen depremin derinliği 11.48 km olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Etimesgut ilçesi olduğunu ve 5 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Valilik, depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı yaşanamadığını bildirdi.
Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ ETİMESGUT
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Ankara'nın Etimesgut ilçesi olduğunu bildirdi. Kandilli erilerine göre 3,4 büyüklüğündeki deprem 5 km derinlikte meydana geldi.
BİR OKUL TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan depremin ardından Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, saat 13.20'de meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İlimizde bugün saat 13:20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 17, 2025
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
MANSUR YAVAŞ: OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu an itibarıyla kendilerine olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.
Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 17, 2025
Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır.