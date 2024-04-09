Ankara'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Ahmet Bozkurt’un kullandığı 06 CVF 240 plakalı otomobil, Karagöl Grup yolunda kontrolden çıkarak önce şarampole devrildi ardından telefon direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile biri çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.