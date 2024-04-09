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Ankara'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.04.2024 16:38
  • Giriş: 09.04.2024 16:38
  • Güncelleme: 09.04.2024 16:38
Kaynak: AA
Ankara'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Ahmet Bozkurt’un kullandığı 06 CVF 240 plakalı otomobil, Karagöl Grup yolunda kontrolden çıkarak önce şarampole devrildi ardından telefon direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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