Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
B.K. yönetimindeki otomobil, Nallıhan-Ankara kara yolu Atça Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araçtaki S.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.