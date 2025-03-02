Ankara'da devrilen TIR'ın şoförü öldü

Emre EFE-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde refüje çarpıp devrilen TIR’ın şoförü Yunus Şen (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ankara- Polatlı kara yolu 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Yunus Şen’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen TIR, refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Şen'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, TIR vinç ile kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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