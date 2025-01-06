Ankara'da 'dinozor' usulsüzlüğü: Osman Gökçek, babasını savunamadı

Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara inşa ettirilen Ankapark’taki dinozorlara fahiş ödeme yapıldığı açığa çıktı.

BirGün'ün gündeme getirdiği habere göre, Gökçek’in 2013’te 98,4 milyon TL ödediği dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları 31,8 milyon TL’ye sattığı tespit edildi.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e TBMM'de düzenlediği basın toplantısında babası Melih Gökçek'in israf harcamalarını savunamadı.

Gazeteciler, BirGün'ün gündeme getirdiği israfı sorması üzerine Osman Gökçek, "Konunun muhatabı ben değilim ama" cevabını verdi.

PARA YUTAN DİNOZORLAR

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine tartışmalı şekilde inşa edilen ve “Turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Girişlerine kilit vurulan tesis, Ankara’nın göbeğinde koca bir hurda yığını halini aldı. BirGün’ün, 2022 yılında hurda halini görüntülediği tesisle ilgili yapılan israf harcamalarının bir yenisi daha belgelendi.

2013 yılında Ankara’nın göbeğine 801 milyon dolar harcanarak inşa ettirilen tesise 246 dinozor satın alındı. Dinozorlar için yapılan ödemenin güncel değeri, 98,4 milyon TL olarak hesaplandı. Gökçek’e dinozor satan Çinli firma, aynı sayıda dinozor siparişi için Ocak 2025’te ise 31,8 milyon TL fiyat çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Ankapark’a kurulan 246 dinozora 2013 yılında 2 milyon 783 bin dolar ödendi. Dinozorların güncel değerinin 98,4 milyon TL olduğu hesaplandı. 2013 yılında Gökçek’ten 2,7 milyon dolar alan Çinli firmanın bugün aynı sayıda ve nitelikte dinozor için 900 bin dolar fiyat çıkarması dikkati çekti. Dinozorlar için Ocak 2025 itibarıyla teklif edilen 900 bin doların güncel değeri ise 31,8 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Hesaba göre Gökçek, dinozorlar için Çinli firmaya ederinden üç kat daha fazla ödedi.