Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanda saat 14.30 sıralarında doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda Kemal Altuğ isimli kişi hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamada 1 kişi öldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Bürümcük Sokak'ta meydana geldi.

5 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede, doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrası tedbir amacıyla sokakta bulunan doğalgaz akışı kesildi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Kemal Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan çevrede esnaflık yapan Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğalgazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.