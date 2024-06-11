Ankara'da 'dolandırıcılık' operasyonu: 16 gözaltı

Ankara'da oto sanayi sitesinde hileli işlemlerde bulunup, vatandaşları dolandırdığı belirlenen 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde araç tamiratı için anlaştıkları müşterilere yönelik hileli işlemlerde bulunup, vatandaşları dolandıran ve ardından organize şekilde cebir ve şiddetle menfaat sağladığı belirlenen 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücade Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'nitelikli dolandırıcılık, yağma, güveni kötüye kullanma, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret' suçlarını işleyen 16 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari 3 şüphelinin de yakalanması çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 milyon 200 bin TL nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca, 225 adet fişek ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.