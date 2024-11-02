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Ankara'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 21:42
  • Giriş: 02.11.2024 21:42
  • Güncelleme: 02.11.2024 21:42
Kaynak: AA
Ankara'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Altınay Caddesi'nde M.T. idaresindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarptı.

Kazanın etkisiyle devrilen dolmuştaki 5 kişi ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, devrilen dolmuş ile otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.

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