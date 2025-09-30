Ankara'da dönüşümlü su kesintileri yapılacak: 2 ilçede başlıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

Defalarca arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta süreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

ÇANKAYA VE ALTINDAĞ'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

ASKİ Genel Müdürlüğü, bugün ve çarşamba günü Çankaya ilçesinde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Hatlara yeterli su verilemeyeceği için il genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, "Çankaya ilçesinde yarın saat 08.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacaktır. 1 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te hatta yeniden su verilecektir. Su kesintisinden Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecektir" ifadeleri kullanıldı.

ASKİ, Altındağ'da yapılacak kesintiye dair şu detayları paylaştı:

"Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızadan dolayı 1 Ekim Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir."

Su kesintisinden Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feriduncelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahallelerinin etkilenecek.