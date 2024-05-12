Ankara'da düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, düğün konvoyunda araçtan ateş eden V.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Protokol Yolu üzerinde düğün konvoyunda bir araçtan havaya ateş eden kişi olduğuna dair ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Bölgede araştırma ayap polis ekipleri Kuzey Ankara tüneli içerisinde yol üzerinde dağınık vaziyette 5 adet kurusıkı tabanca kovanı buldu.

Yapılan araştırmalar sonucunda kurusıkı tabanca ile ateş eden kişinin V.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli V.Ç. ekipler tarafından Keçiören ilçesinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalandı. Şüpheli V.Ç. ile ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.