Ankara'da düğünde silahlı kavga: Valilikten açıklama

Ankara'da bir düğünde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği, 7 Eylül'de Çankaya'da düzenlene bir düğünde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, düğün sırasında ve sonrasında çıkan tartışma sonucunda bir kişinin yaralandığını ve konuya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

"07.09.2024 günü ilimiz Çankaya ilçesinde yapılan bir düğün sırasında ve sonrasında çıkan tartışma sonucu bir kişi ateşli silah ile yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak Emniyet birimlerimizce derhal çalışmalara başlanmış ve yapılan çalışmalar neticesi olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi, 08.09.2024 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat, Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."