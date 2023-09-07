Ankara'da dün bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan Konya'da yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün silahla bir kişiyi öldüren şüpheli ile ona yardım eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Cinnah Caddesi'nde L.İ'yi silahla vurduktan sonra kaçan O.Ş'nin Konya'da olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, zanlının silahlı saldırıyı gerçekleştirmek için Ankara'ya gelirken kullandığı aracın plakasını da tespit etti.

Katil zanlısı O.Ş. ile ona yardım eden S.K. Konya'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.