Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında Libya ve Fransa'dan gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Haymana'nın Kesikkavak köyü yakınına düşen jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.

Kazanın ardından görevlendirilen Libya ve Fransa ekipleri, Kesikkavak köyünde Türk yetkililer tarafından karşılanarak enkazın bulunduğu alana geçti.

Türk görevlilerle beraber alanda incelemede bulunan Libya ve Fransa ekipleri, saha tarama çalışmalarını tamamladı. İncelemelerinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Enkazın Malta'ya gönderilmesi bekleniyor.