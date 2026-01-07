Ankara'da düşen Libya uçağına ilişkin yeni gelişme

Ankara'da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği Libya uçağına dair yeni bir gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçağın kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.

Uraloğlu, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu şunları söyledi:

"Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 tane ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili bir karar alındı. Bu biraz zaman alacak bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere'ye gidecekler."

NE OLMUŞTU?

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...