Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı
Ankara’da Esenboğa’dan kalktıktan sonra düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti ile mürettebata ait cenazelerin Adli Tıp’taki işlemleri tamamlandı. Naaşlar, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından Libya’ya gönderilecek.
Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamladı.
Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.
NE OLMUŞTU
Ankara'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirilmişti.
Libyalı ve Türk yetkililerin incelemeleri sonrasında cenazelerin ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldı.