Ankara'da eğlence mekanının sahnesinde intihar!

Ankara'da M.Ç. adlı kişi, eğlence mekanında sahneye çıkıp silahla yaşamına son verdi.

Olay, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. M.Ç, sürekli gittiği eğlence mekanında çalışan, daha önce tanıştığı kadın ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

M.Ç, daha sonra elindeki tabancayla sahneye çıktı. M.Ç, kendisine engel olmak için yaklaşan kadını önce itti, sonra da darp etti.

M.Ç, başka birisi elindeki silahı almaya ve engel olmaya çalıştığı sırada tabancayı başına doğrultup intihar etti.

M.Ç hayatını kaybederken, mekanda bulunanlar panik yaşadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.